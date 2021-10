Una prova di carattere ​per il futuro

Si può mettere in discussione una squadra che ha vinto sei partite di fila ed è prima in classifica? Ovviamente no. Ma la sconfitta subita dal Napoli in Europa League, con una prestazione modesta quando la squadra è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Rui, ha posto alcuni interrogativi, ai quali Spalletti e i suoi uomini vogliono rispondere oggi da Firenze. Il messaggio del tecnico, che respirerà aria di casa pur non avendo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati