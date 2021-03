Juve Stabia, infiltrati del clan in curva: tessere gratis ai boss

Lo striscione del clan sempre presente in curva a sostegno della Juve Stabia e gli abbonamenti per la serie B «regalati» direttamente a Giovanni D’Alessandro. Il clan non aveva messo le mani solo sul parcheggio delle Terme e sull’ex scuola Salvati, praticamente «occupati» dagli affiliati per i summit di camorra in libertà. Dai racconti dei collaboratori di giustizia viene fuori una miriade di interessi: dagli appalti pubblici al «classico»...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati