Napoli, ok al bilancio comunale: 5 milioni per fare assunzioni

Sabato 20 Aprile 2019, 00:00

Dopo dodici ore di maratona il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021. In pratica il documento finanziario che arriverà fino alla fine della seconda consiliatura de Magistris. Il dato politico è che la maggioranza ha retto in maniera compatta e le opposizioni, seppur critiche, in aula hanno collaborato senza ostruzionismi essendo riuscite a portare a casa qualche risultato (tra mozioni e ordini del giorno). L’amministrazione, nonostante restino le spine relative alle entrate, alla vendita del...