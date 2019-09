Napoli, De Gregorio (Eav) con Renzi: «Ma resto tesserato Pd»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 00:00

E ora, con l’adesione di Umberto De Gregorio, manager deluchiano, anche Italia Viva, il nuovo movimento renziano, entra nell’agone politico delle regionali. Un nuovo tassello di cui non si potrà non tener conto nel risiko politico del centrosinistra. Adesione, non tanto a sorpresa, per un renziano della prima ora come De Gregorio che l’ufficializza ieri pomeriggio durante un convegno a Taurasi con Maria Elena Boschi, l’ex ministro ora capogruppo alla Camera. Senza contare come rimane l’attesa del primo...