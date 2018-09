CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sappiamo se Carlo Ancelotti abbia letto Zygmunt Bauman, quello che sappiamo è che lo ha recepito, lo applica e trasmette, persino a quelli come Lorenzo Insigne, lontanissimi dalla sociologia e dalla filosofia del pensatore polacco morto a Leeds dove insegnava – non a caso, ora lì c’è Marcelo Bielsa ad allenare e insegnare –, e che comincia anche a funzionare nel calcio. Il Napoli monolitico delle formazioni sarriane, quello solido che ha creato certezze che oggi e solo oggi, dopo la partita di Torino,...