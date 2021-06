Le fusioni antidoto ​ai partiti deboli

Fratelli d’Italia sale, la Lega scende. Il Pd guadagna, il M5S perde. Quello oggi ha lo 0,5% in più, quell’altro lo 0,3 in meno. La Meloni che sorpassa Salvini. Letta che sorpassa anche lui Salvini. Salvini che forse è sempre primo. Conte che, non essendo ancora a capo di nulla, non riesce a sorpassare nessuno.

Ma è giusto leggere in questo modo, come se fosse una corsa campestre ad ostacoli, i sondaggi (peraltro tutti abbastanza concordi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati