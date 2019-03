La lunga prova d’esame per Lega e M5s

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Marzo 2019, 08:28

Fino alle elezioni europee Lega e Cinque Stelle vivranno da separati in casa. Il Tav è scomparso dall’ordine del giorno, ma quando ne parlano (magari sottovoce) Di Maio dice che non si farà e Salvini che si farà. Se si parla di sbloccare i cantieri, Salvini vuole un supercommissario che dia un’occhiata generale e Di Maio non lo vuole perché il primo ad essere commissariato sarebbe Toninelli. Autonomia? La Lega spinge e Di Maio corre in Basilicata a farsi garante dell’Unità nazionale. Cina?...