Maradona: «Tra me e il Napoli come il primo giorno»

Cari amici napoletani, voglio ringraziarvi per l’affetto che mi avete manifestato nel giorno del mio compleanno. Siamo distanti migliaia di chilometri ma i nostri cuori restano vicinissimi come in quegli anni in cui è stata scritta la storia del Napoli. Tanti di voi mi hanno visto giocare con la maglia azzurra



E tanti hanno festeggiato con noi calciatori gli scudetti, la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa. Tanti altri sono stati meno fortunati, hanno visto solo i filmati di quelle partite, di quel grandissimo gruppo di ragazzi, eppure hanno un grande affetto nei confronti di noi tutti.

Tutto questo mi emoziona perché significa che umanamente, non solo calcisticamente, ho lasciato il segno in una Città che sentirò per sempre mia come il primo giorno del mio arrivo.



A presto, vi abbraccio.

Diego

