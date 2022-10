Napoli, stretta anti-monopattini: telecamere nelle isole pedonali

Mobilità green nelle aree pedonali: il Comune prepara la «stretta con tutor telecamere intelligenti» sui controlli e sulle multe contro chi non rispetta il limite di velocità, che è di 6km orari per i monopattini che attraversano le Apu (e di 20 per le zone di viabilità ordinaria). A Palazzo San Giacomo si studia anche la possibilità di vietare ai mezzi ecosostenibili «il transito in alcune aree, sulla base dei rischi di sovraffollamento». A parlarne è l’assessore comunale alla Mobilità Edoardo Cosenza: «Non va limitata la libertà dei cittadini – specifica – Ma va perseguito chi elude le regole e mette a rischio i cittadini». Il caso riportato ieri dal Mattino del bambino investito da un monopattino a ridosso di via Toledo ha scosso tutta la città. In merito interviene, con una nota, anche la Helbiz.

Mezzi green privati, spesso modificati e mai tracciabili, sfrecciano a ogni minuto nelle vie affollate dai turisti. Dal Plebiscito a via Toledo, da via Verdi al lungomare. Sono tracciabili invece i monopattini delle aziende convenzionate con Palazzo San Giacomo, che sta preparando contromosse per arginare i rischi dell’exploit di bici a pedalata assistita, monopattini, scooter elettrici senza targa: «Le norme che regolano la mobilità green vengono gestite a livello nazionale – prosegue Cosenza – In ogni caso, prepariamo una stretta sul rispetto delle regole e sulla certezza delle sanzioni per chi le elude: chi modifica i mezzi green va perseguito con telecamere e multe. Qualunque sistema diventa pericoloso se è adoperato in maniera incivile. Studieremo un piano di limitazione dei monopattini nelle aree pedonali: finora non ce n’era stata l’esigenza, ma sulla base dei rischi possiamo pensare di intervenire anche in quanto Comune, segnalando alle aziende convenzionate alcune aree sovraffollate in cui i mezzi non dovranno transitare. Stiamo già mettendo in campo la rifunzionalizzazione del sistema di telecamere tra via Toledo e via Verdi, come spiegato dall’assessore alla Polizia Municipale De Iesu. Si tratta di occhi elettronici intelligenti che rilevano la velocità dei mezzi di passaggio, e che potranno funzionare anche da autovelox per la mobilità green. L’aumento delle forze di polizia municipale, che andrà avanti con il concorso, servirà poi ad aumentare i controlli fisici e, di conseguenza, a regolare la viabilità di monopattini e bici elettriche nelle zone pedonali. Le telecamere in via Toledo e al Plebiscito saranno attivate al più presto. Va però fatta una distinzione tra i gestori in concessione, dotati di limitazione di velocità e tracciamenti precisi, e i mezzi elettrici privati, che sono più complessi da controllare. La polizia municipale non era stata avvisata il 6 settembre, di conseguenza il Comune non era informato di quanto accaduto a ridosso di via Toledo».

Nelle prossime ore il quadro dell’incidente verrà approfondito. Sui fatti indagano i carabinieri, ma anche il Comune sta cercando informazioni. Come anticipato, ieri è intervenuta anche l’azienda della mobilità green. «Helbiz - si legge in nota - società che gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in sharing, dopo aver preso atto dell’incidente che ha coinvolto Luigi, in via Toledo a Napoli, è vicino alla famiglia e al proprio piccolo, a cui augura una pronta guarigione. La società si coordinerà con gli organi e le autorità competenti restando in attesa di ricevere le informazioni utili a far chiarezza quanto più possibile sull’accaduto e mette altresì a disposizione del piccolo e della famiglia, tutta l’assistenza necessaria, a prescindere dalle responsabilità che verranno poi accertate. Infine Helbiz, precisa di porre sempre al primo posto la sicurezza attraverso costanti controlli e verifiche su monopattini e dispositivi, invitando i propri utenti a prestare massima cautela nella guida e a rispettare le regole prescritte dal codice della strada».