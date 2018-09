Pd, i leader di un partito invisibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Settembre 2018, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È probabile – probabilissimo – che, come sospetta Zingaretti, la proposta di azzerare il Pd sia solo l’ennesimo espediente per rimandare il congresso. Venendo poi dal presidente del partito, suona anche alquanto surreale. Ma in questi tempi di vacche magrissime per ciò che resta del centrosinistra, forse conviene cercare di cogliere il lato positivo della proposta. Accettandone l’aspetto sostanziale, l’idea cioè di resettare il Pd. Lasciando aperta la discussione su come ciò possa...