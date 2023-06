Partenope al centro della festa: 2 giugno e celebrazione scudetto 48 ore dopo. È una Napoli di cuore e cervello, di sole e cultura, di vicoli e misteri, di musica e mare, quella che si appresta a battere ogni record di visite in questo ponte della Repubblica e per tutto il prossimo bimestre. Dal turismo calcistico a quello culinario, da Picasso e Lucio Dalla al Mann ai Coldplay in concerto allo stadio il 21 e il 22 giugno, dal murale di Diego a Banksy: la Napoli dell’estate ‘23 è intellettuale e viscerale, bohemien e pop, da sala museale e da street-art. A confermarlo, sono i numeri del sold-out: camere d’albergo e b&b introvabili e tassi di occupazione medi dei posti letto previsti intorno all’80% anche per tutto il mese prossimo.



Una festa della Repubblica che, nel long weekend che inizia oggi, coincide con la festa scudetto del 4 giugno. A farla da padrone sono i vicoli. La Napoli autentica, della vita vera, che – nella Partenope del tricolore appena cucito in petto – attira il pellegrinaggio verso il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Ma non solo Diego. Si assiste, in questi giorni, a una grande riscoperta della “Madonna con la pistola” di Banksy ai Gerolomini, gettonata anche sui social. Il cibo e l’arte, in questi giorni, camminano appaiati. Dalla pizza scontata di un euro da Starita per festeggiare il “Margherita day”, ai musei gratis oggi. Un 2 giugno che, per decisione del ministro della Cultura Sangiuliano, si trasformerà in una “domenica dei musei”. Sale statali gratis, oggi: il Parco Archeologico di Ercolano, il Duca di Martina in Villa Floridiana, Certosa e Museo di San Martino, Palazzo Reale, Parco e Tomba di Virgilio, Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli, Museo di San Paolo Belsito, Mann e Capodimonte. Al Mann, tra oggi e 4 giugno, sarà visitabile la mostra su Dalla. Col sole, fioccano anche le prime prenotazioni per le escursioni in kayak, che quest’anno vedono tante richieste anche da parte dei turisti, alla scoperta degli anfratti del Golfo. È ancora montato il palco per il concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito, la cui esibizione riprende stasera e si concluderà domani.

«Il maggio dei Monumenti finirà il 4 giugno – sottolinea l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato – Lo scudetto ha fornito alla città un ulteriore appeal. Ci aspettiamo 170mila visitatori in questo ponte. Sarà un’estate ricchissima di eventi anche a luglio: partiranno itinerari turistici che riguardano le location delle fiction e altri che riguardano i percorsi sportivi che celebrano il tricolore azzurro e il Giro d’Italia. Poi attiveremo percorsi all’insegna della Napoli del noir-letterario, in collaborazione con il Festival del Giallo. In più ci saranno vari concerti tra Centro, Est e Ovest della Città. Ci sarà anche un evento alle Terme di Agnano. A Est, invece, ci sarà un concerto al Centro direzionale. Tutte queste iniziative del mese prossimo sono messe a bando, al momento».

Le cifre delle presenze sono impressionanti, nonostante un po’ di pioggia prevista oggi. Secondo i dati di Confesercenti Campania, il ponte per la Festa della Repubblica porterà un indotto di circa 64 milioni in regione, di cui 41 solo a Napoli. Un fatturato che riguarda gli incassi di settore ricettivo, ristorazione, commercio e servizi del comparto turistico. Circa 246mila i visitatori in arrivo in tutta la Campania. «Il fatturato degli operatori nel long week-end – commenta il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo - Purtroppo, il bel tempo non sta accompagnando i turisti in giro per il nostro territorio. Si tratta comunque di un grande successo: pienone per alberghi e b&b».

La Campania si posiziona solo dietro a Liguria e Lazio per tasso di occupazione camere, e a pari merito con la Toscana con l’88%. L’occupazione media delle strutture a Napoli (tra le 1200 attività alberghiere e circa 7000 attività extra alberghiere) è di circa il 91%, e tra i 165.900 visitatori attesi la stima è che 17.500 saranno in città per la festa scudetto. Secondo Confesercenti il totale degli introiti per alberghi, affittacamere e b&b è di oltre 22,5 milioni, cui va aggiunto un indotto di 18,2 milioni derivante dalla spesa dei turisti. Il totale degli incassi di Napoli per questo lungo week-end è, in conclusione, di circa 41 milioni di euro.