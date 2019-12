Napoli, bancarella di addobbi natalizi: ​«Si accetta carta reddito cittadinanza»

«Qui si accetta carta reddito di cittadinanza». Il cartello è spuntato a Secondigliano, a pochi passi da una bancarella.

Alberi, abiti da Babbo Natale, luci colorate e quant’altro va letteralmente a ruba in questo periodo, può - anzi poteva prima che ise ne accorgessero e mettessero fine allo “shopping” - essere acquistato con la “carta del reddito di cittadinanza” che, invece, sarebbe obbligatorio utilizzare per un altro genere di spese, quelle alimentari, e non certo per comprare palle e palline di Natale.

