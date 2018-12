Sì al piano ospedaliero: salvati 1500 precari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Dicembre 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 08:10

È arrivato subito dopo Natale il via libera definitivo del ministero della Salute al piano ospedaliero regionale. Trasmesso agli inizi di dicembre, giunge al traguardo in forma riveduta e corretta in base alle indicazioni ricevute da Roma. Dopo l’ok definitivo è stato infatti immediatamente tradotto come allegato a un decreto commissariale (il n. 103 del 28 dicembre) già trasmesso ai manager di Asl e ospedali e in attesa di pubblicazione. Un passaggio che consente di procedere a tamburo battente agli adempimenti, da attuare entro la fine dell’anno, per la stabilizzazione del personale precario, circa 1500 profili tra medici, comparto e amministrativi, titolari di contratti atipici. Sulla scorta di una circolare regionale fatta partire due giorni fa il Pascale, i due policlinici, l’Asl di Salerno, l’Azienda dei colli, la Asl Napoli 2 nord e l’ospedale di Caserta hanno già firmato apposite delibere. Il gruppo “Stapassan” dei precari apprezza molto il lavoro in particolare della Asl di Salerno «che si è potata avanti indicando anche le risorse e predisponendo anche un elenco nominale del personale di stabilizzare».