A Torre del Greco «Giornata del microchip gratuito» per gli amici a quattro zampe

Venerdì 7 Giugno 2019, 16:28

TORRE DEL GRECO - Una mattinata dedicata agli amici a quattro zampe. È quella in programma sabato 8 giugno nell’area del parcheggio La Salle di via De Gasperi e denominata «Giornata del microchip gratuito»: voluta dal distretto 57 dell’Asl Napoli 3 Sud e patrocinata dall’amministrazione comunale, è la prima di tre manifestazioni previste per il 2019, tutte dedicate al controllo del randagismo mediante l’attività di un’anagrafe itinerante. Un’iniziativa che punta ad avvicinare il più possibile la cittadinanza ai temi del rispetto e del benessere degli animali di affezione.«Un gesto di civiltà e rispetto - è il parere del vicesindaco Annarita Ottaviano - oltre che espressione di profonda educazione civica verso gli animali, a contatto con i quali viviamo quotidianamente».L’iniziativa è in programma dalle 9 alle 13 e anticipa quelle già in calendario il 5 ottobre a piazzale Nassiriya in via Marconi e il 23 novembre presso il piazzale della stazione centrale delle Ferrovie dello Stato.