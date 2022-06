Cane abbandoanto fuori ad un balcone, legato e senza cibo: denunciato il proprietario

NOCERA INFERIORE. Aveva legato il cane all'esterno di un balcone, da chissà quanto, senza dargli acqua e cibo. Lo hanno salvato i vigili del fuoco e la polizia municipale di Nocera Inferiore. L'intervento è stato effettuato in via San Prisco, con gli agenti guidati dal capitano Mario Caso, supportati dai vigili del fuoco e dalla Guardia Forestale, insieme a personale dell'Asl. Il proprietario dell'animale è stato denunciato a piede libero con l'accusa di maltrattamenti, mentre il cane - pur dopo un evidente spavento in ragione delle condizioni in cui viveva - è stato soccorso e trasferito in una struttura di Caserta.

