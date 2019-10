Sabato 5 Ottobre 2019, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 16:05

A dare l'allarme è stata una ragazza al volante della sua auto mentre rientrava a casa percorrendo la Perimetrale di Scampia: due cani erano stati abbandonati, legati con il collare al guardrail: uno rischiava di morire per asfissia, tanto era stretta la corda al collo, mentre il secondo essendosi quasi riuscito a liberare dalla catena sarebbe andato incontro a morte sicura.Provvidenziale, l'intervento della giovane che dopo essersi fermata ed aver messo in sicurezza la vettura (la strada è a scorrimento veloce), ha messo in sicurezza i due poveri animali, allertando il 113 della Questura di Napoli. In breve è giunta una Volante dell'Ufficio prevenzione generale che ha liberato gli animali. Impauriti, ma in buone condizioni, gli animali sono ora stati affidati al Servizio veterinario dell’ Asl Napoli1 .