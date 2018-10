Nasce Bullfit Fashion, la prima collezione di abbigliamento per bulldog inglesi

Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:31

Si scrive Bullfit Fashion e si legge eleganza e unicità. Nasce Bullfit Fashion, la prima collezione di abbigliamento specifica per bulldog inglesi, made in Italy. Studiata interamente per una delle razze più simpatiche, dall’aspetto singolare, simbolo indiscusso della Gran Bretagna, la linea accontenta cane e padrone. «L’idea e poi la realizzazione nasce dalla mia esperienza nel campo della moda e dalla infinita passione che ho per i miei bulldog, Teodora, Margherita e Aldo - spiega Emi Nava, disegnatrice e ideatrice del brand - Ho passato anni a cercare di adattare capi di diversi brand, alla struttura fisica del bulldog inglese, con scarsi risultati. Sole, la mia prima bulldog, per questioni di salute necessitava di essere coperta. E lì che ho pensato che come per i bipedi anche i quadrupedi avessero piacere di indossare un capo che gli stesse a pennello e soprattutto comodo e così nasce la produzione Bullfit».La scommessa ad un anno dalla prima creazione è stata vinta, oggi, la Bullfit propone un total look offrendo un prodotto bello, elegante e soprattutto che non rendesse i bulldog ulteriormente goffi. «Concepire una tabella taglie - racconta la stilista - che potesse essere lo standard per tutti non è stato semplice, ma ad oggi, proprio a un anno dalla prima creazione, il commento che più mi gratifica e che più riceviamo è: sembra fatto su misura. Anche l'attenzione alla scelta dei tessuti, che è la stessa di quando lavoravo per prestigiosi brand di abbigliamento femminile del lusso, alle rifiniture e ai dettagli, dai ricami, alle applicazioni fatte a mano all'uncinetto, ai cristalli Swarovski autentici, all’etichette anallergiche o ai lacci in ecopelle, ci inorgogliscono e ci fanno adottare di diritto la definizione fashion», dice sorridendo la Nava.I bulldog inglesi, ciccioni e rugosi, necessitano di taglie specifiche per le loro peculiarità fisiche. Sono possenti come i cani più grandi, hanno spalle larghe e vita (più o meno) stretta, ma sono super compatti in una lunghezza ridotta rispetto alle altre razze. Sembrano robusti, ma sono molto delicati. E così pullover, piumini, felpe, pile, accappatoio, scalda collo, cuscinone relax e fantasie, tinte unite, cuoricini, stelle, bordini a contrasto, ricami, stampe, laccetti, rendono la collezione allegra, comoda e per tutte le necessità. Per festeggiare questo primo anno di attività, la Bullfit Fashion che veste “Bulli” anche oltre oceano, ha presentato la sua prima collezione in occasione della manifestazione nazionale Bulldog Day, organizzata dal Cabi e giunta alla sua 19esima edizione, che si è svolta ad Arezzo.