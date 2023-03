Napoli: Tancredi scomparso da un mese, ​ronde per ritrovare il gattino

Gli appelli sui social e il volantinaggio non sono bastati per ritrovare Tancredi, il gattino smarrito da un mese nella zona di Chiaiano, a Napoli. Ora, per far tornare tra le mura domestiche il piccolo felino, arrivano le “ronde” grazie alla buona volontà di amici e parenti dei proprietari del gattino di cui non si hanno più tracce dall’8 febbraio.

I piccoli gruppi di ricerca che si sono organizzati nel quartiere fino alla zona del Frullone, passando per via Cupa Vecchia dove si trova la casa dei padroni di Tancredi, stanno setacciando le aree urbane da più di una settimana, senza risultati. Per questo motivo, l’appello dei volontari è rivolto a tutti i cittadini che possano fornire anche il minimo indizio sul passaggio del gattino nelle loro zone, così da concentrare le ronde nei punti dove presumibilmente Tancredi è passato.

Riconoscerlo è semplice perché si tratta di un quattro zampe dal pelo bianco e candido con la coda tigrata e una macchia altrettanto tigrata sul capo, all’altezza delle orecchie. Per le segnalazioni e gli avvistamenti del gattino, di due anni e provvisto del microchip, il numero da contattare è 3395687693 e per chiunque riuscisse a dare lieto fine a questa storia, riportando Tancredi tra le braccia dei padroni, è prevista una ricompensa.