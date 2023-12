Serpente Black Mamba striscia fuori dall'albero di Natale: il video choc di una famiglia in Sudafrica

Il Black Mamba è il serpente più pericoloso del mondo: il suo morso uccide la preda, o chiunque venga a contatto, nel giro di un quarto d'ora e con una probabilità del 100%. Al suo veleno non esiste antidoto. Quindi, quando una famiglia africana ha visto strisciare il rettile sul pavimento del salotto, si è giustamente spaventata a morte e ha subito chiamato l'esperto che, sui social, ha raccontato di essere arrivato in tempo per catturare il serpente perché, altrimenti, sarebbe potuta finire molto peggio.

La vicenda

In Kill Bill, Uma Thurman vestiva i panni de "La Sposa" e tutti la chiamavano Black Mamba: nessuno poteva sfuggire alla sua furia assassina. Fortunatamente, non è andata così per la famiglia di Queensburgh, in Sudafrica. I giornali locali riportano che mamma, papà e i due bambini erano radunati davanti all'albero di Natale per festeggiare insieme il 25 dicembre e stavano per aprire i loro regali quando hanno udito una specie di sibilo provenire dal retro dell'abete. Dal fondo, è uscito un serpente lungo due metri e mezzo, nero e con lo sguardo guardingo. Immediatamente, i membri della famiglia si sono spaventati ma sono riusciti a mantenere la calma e a chiamare il cacciatore di rettili Nick Evans che ha commentato la vicenda sui propri profili social.

Le parole di Nick Evans

Nick Evans ha raccontato il curioso episodio con queste parole: «Se non fossi intervenuto sarebbe potuta finire male» ha scritto l'esperto. «L'ho raccolto da dove era nascosto, con le pinze, e l'ho sollevato sopra i fili delle luci dell'albero e le cose che potevano cadere.

L'ho messo sul pavimento del soggiorno e l'ho bloccato. La famiglia era piuttosto scioccata, come potete immaginare. Il retro dell'albero, comunque, è uno dei posti più divertenti in cui ho trovato un mamba».