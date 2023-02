Torre del Greco: foto dei cani ospiti del rifugio per favorire la loro adozione

Red ha nove anni e sulla foto appare triste. La sua condizione è simile a quella di un’altra cinquantina di amici, tutti alla ricerca di una famiglia. Red infatti è in canile e cerca casa. La sua immagine, insieme a quella di altri sei cani, è stata scelta dal Comune di Torre del Greco per finire su un manifesto che da un lato mira a sensibilizzare la cittadinanza sulla piaga dell’abbandono degli animali da affezione e dall’altra punta a trovare una famiglia per gli ospiti dal canile Pianeta Dog, dove finiscono gli animali senza fissa dimora che vagano sul territorio comunale.

Con Red sul manifesto fatto predisporre dall'ente ci sono Nonno Spillo di 6 anni; Conny, una femminuccia di 4 anni; Ambra, che di anni ne ha 8; Nero, 6 anni; Laika, una cagnetta di 5 anni di taglia piccola; Nonno Swift, 13 anni. «L’adozione consapevole di un cane bisognoso e meno fortunato - scrivono il sindaco Giovanni Palomba e l’assessore Annarita Ottaviano - è un gran bel gesto che ciascuno di noi può regalarsi».

Sul manifesto sono presenti anche i numeri di telefono (081.19045540, 333.5700200 e 393.9821195) e la mail ai quali è possibile rivolgersi per prendere un appuntamento col canile di Giugliano in Campania e avviare se si vuole le pratiche per l’adozione.