Torre del Greco: «Giornata del pelosetto», cani e proprietari insieme al mare

TORRE DEL GRECO. Una giornata al mare in compagnia degli amici a quattro zampe. È il senso della «Giornata del pelosetto» promossa a Torre del Greco dai titolari dello stabilimento balneare Tritone di via Litoranea in collaborazione con l’allevamento «I bulldog di Pupetta». È così gli avventori e i loro amici a quattro zampe hanno potuto trascorrere una giornata in totale relax. Infatti i responsabili dello stabilimento balneare, il cui titolare è Fausto Lunella, affiancati nell’attività di supporto e di sensibilizzazione delle guardie ambientali volontarie dell’associazione Gav, hanno allestito un’area dedicata, con tanto di piscina, ombrelloni e lettini dedicati ai cani.



Una decina i proprietari degli animali domestici che hanno risposto positivamente all’iniziativa, recandosi al lido Tritone. Un riscontro che ha convinto gli organizzatori a ripetere l’esperienza.