Molestata dal patrigno a 6 anni: «Mamma sapeva ma non mi aiutò»

Si tratta di due amici di famiglia che in due anni e in due distinte occasioni avrebbero frequentato la casa nel Feltrino della madre della piccola abusando della bimba. I fatti contestati riguardano alcuni episodi per il 44enne tra il 2009 e il 2010. L’uomo l’avrebbe toccata nelle parti intime, nonostante la bimba avesse in tutti i modi cercato di ribellarsi. Si contestano invece ripetuti abusi al 47enne che sarebbero avvenuti tra il 2005 e il 2006 quando era convivente della madre.



Secondo le accuse mosse dalla procura l’uomo avrebbe ripetutamente toccato la piccola nelle parti intime e poi avrebbe cercato di baciarla in bocca. La bimba provata da quanto stava accadendo avrebbe anche pianto. Avrebbe cercato di divincolarsi chiedendo di smetterla, ma lui avrebbe continuato facendo mostra delle proprie parti intime. La testimonianza della bimba, oggi 17enne, è stata cristallizzata nell’audizione protetta, assunta in incidente probatorio.

Giovedì 31 Gennaio 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 14:46

Il padre arrivò e trovò il convivente della sua ex addosso alla figlioletta. La madre sapeva, ma non aiutò la piccola, negando quegli abusi. E la bimba di allora, ragazzina poi, si chiedeva, crescendo, perché la madre, che l'aveva partorita, a un certo punto avesse smesso di volerle bene.È la storia terribile accaduta nel Feltrino ed emersa ieri in Tribunale a Belluno, di fronte ai giudici in composizione collegiale. Alla sbarra due marocchini di 44 anni all'epoca residente nel Feltrino, e 47 anni, residente ad Asolo (difesi rispettivamente dagli avvocati Sonia Rinaldo di Belluno e Paola Miotti di Treviso). Sono chiamati a rispondere di violenza sessuale aggravata nei confronti della stessa bimba, in tempi diversi.