L’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è ricoverato in ospedale per aver subìto un aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo essere risultato positivo al coronavirus. Galliani, attualmente senatore di Forza Italia e dirigente del Monza calcio di Silvio Berlusconi, è al San Raffaele in via precauzionale.

La notizia del contagio di Galliani era emersa un paio di settimane fa, il 27 febbraio: l’ex dirigente rossonero si era messo in autoisolamento, ma nel frattempo - spiega il quotidiano Libero - le sue condizioni si sono aggravate. Galliani non è il primo dirigente a contrarre il virus: nei mesi scorsi, oltre allo stesso Silvio Berlusconi, si sono ammalati anche il proprietario del Torino Urbano Cairo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta.

