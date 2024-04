Daniela Rosati: «Tra me e Galliani matrimonio senza sesso, mai avuti regali né alimenti. Persi un figlio, ma lui non lo sa»

Daniela Rosati, conduttrice tv, e Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan nella lunga era di Silvio Berlusconi, ora dirigente al Monza (di proprietà proprio della famiglia del defunto Cav), sono stati sposati. Ma il loro era un matrimonio senza sesso. A rivelarlo è la stessa Rosati, oggi oblata brigidina, cioè consacrata all'Ordine di Santa Brigida, che si racconta a Storie di donne al bivio, con Monica Setta, nella puntata in onda su Rai2 il prossimo giovedì 11 aprile.

«Ho perso un figlio, Adriano non lo sa»

«C'è stato sesso solo all'inizio poi basta - dice - Io e Adriano siamo stati sposati, ma non a letto perché quando ho capito che lui mi tradiva ho avuto paura e mi sono chiusa.

Daniela racconta poi che l'unica cosa che non ha mai perdonato all'ex marito è la chiusura di un programma. «Ero a Mediaset - ricorda - e il mio programma fu cancellato dall'oggi al domani. Chiesi notizie e mi risposero che era stato mio marito a chiuderlo perché faceva concorrenza a un altro grosso personaggio dell'ex Fininvest».

L'unico regalo da Berlusconi

Daniela spiega che Galliani non ha mai versato alimenti né ha fatto regali. «L'unico regalo davvero importante, una collana di perle preziosissima, fu di Silvio Berlusconi: un uomo straordinario a cui sono rimasta sempre legata - aggiunge -. Quando stava male ho vissuto solo pregando che si salvasse. Berlusconi è stato l'uomo più dolce che abbia incontrato nella vita e tra noi non c'è mai stato nulla. Quando persi il mio adorato cugino ed ero distrutta dal dolore, Adriano voleva che lo accompagnassi comunque alle cene di rappresentanza. Ci andavo ma ero inerme. Non mangiavo nemmeno e una sera Berlusconi mi imboccò perché voleva che mi nutrissi. Mi stimava molto e diceva che dietro a molti successi di mio marito c'ero io».