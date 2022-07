Voli, sciopero 17 luglio: quali sono stati cancellati? L'elenco degli aerei che resteranno a terra

Voli cancellati. Altra giornata di passione domani per chi si deve mettere in viaggio e raggiungere gli aeroporti: è stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. Scioperano anche easyJet, Volotea e i controllori di Enav. Quali sono i voli garantiti? Quali quelli, invece, cancellati?

RYANAIR

La compagnia irlandese non mostra quali voli salteranno a causa dello sciopero. Il viaggiatore viene invitato a consultare l'applicazione della compagnia e basta. L'unica informazione disponibile sul sito è la riduzione del numero di voli cancellati da/per l'Italia tra le 16:00 e le 18:00 di domenica 17 luglio «a causa degli scioperi del controllo del traffico aereo». «I clienti interessati sono stati informati via e-mail/SMS ed informati dei loro diritti; tuttavia, consigliamo a tutti i clienti che devono viaggiare da/per l'Italia domenica 17 luglio di controllare lo stato del proprio volo sull'app Ryanair prima di recarsi in aeroporto», si precisa.

ITA AIRWAYS

La compagnia fa sapere di aver cancellato diversi voli (in basso trovate il link per consultare la lista delle cancellazioni) e che per ridurre al minimo i disagi «aerei più grandi opereranno su diverse rotte nazionali e internazionali per trasportare il maggior numero possibile di passeggeri il 17 luglio: il 50% dei viaggiatori volerà lo stesso giorno». Prima di andare in aeroporto viene consigliato di collegarsi con il sito ita-airways.com, oppure chiamare la compagnia aerea al numero verde 800 93 60 90 (in Italia), al numero +39 +39 06 8596 0020 (dall'estero), o rivolgersi all'agenzia di viaggio dove è stato acquistato il biglietto. I viaggiatori in possesso di biglietto ed eventualmente interessati dalla cancellazione o dalla modifica dell'orario dei voli ITA Airways del 17 luglio possono riprenotare il proprio viaggio senza costi aggiuntivi o penali, oppure chiedere il rimborso totale del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o il ritardo alla partenza supera le 5 ore) entro il 24 luglio 2022.

Qui si trova la lista completa di tutti i voli cancellati

VOLOTEA

La compagnia che vola da e per la Sardegna avverte sul proprio sito dell'imminenza dello sciopero e perciò informa che ci saranno delle cancellazioni o riprogrammazioni. In caso di cancellazione - si legge sul sito di Volotea - «si consiglia di non recarsi in aeroporto e richiedere qualsiasi modifica o rimborso accedendo al nostro sito web tramite il seguente link 'Gestisci la tua prenotazione'. I passeggeri direttamente coinvolti saranno avvisati via e-mail e SMS con le opzioni alternative disponibili per raggiungere la destinazione». ​I numeri di telefono dedicati all' assistenza per lo sciopero sono +39 06 94803497 (dalle 9:00 alle 19:00 GMT+1). Qui la lista dei viaggi in programma domenica 17 luglio che sono stati cancellati.