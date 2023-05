Alberto Genovese (per ora) resta in carcere: i giudici chiedono una perizia psichiatrica

Hanno rinviato il procedimento ad un'altra udienza, in attesa di acquisire ulteriori documenti necessari, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano chiamati a decidere sull'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa di Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con mix di droghe. Era tornato in carcere, dopo essere stato ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, lo scorso 13 febbraio in esecuzione della pena definitiva.

I giudici chiedono una valutazione psichiatrica

Su Alberto Genovese serve una valutazione psichiatrica, che non è mai stata effettuata con perizie nel processo, e in particolare sulle cause che lo hanno portato a commettere quegli abusi con estrema violenza.

L'uscita dal carcere

La Procura generale, nell'udienza di due giorni fa, aveva dato parere favorevole all'affidamento del 46enne. Stamani i giudici hanno depositato un'ordinanza nella quale, da quanto si è appreso, indicano la necessità di acquisire ulteriore documentazione per potersi esprimere, poi, sulla richiesta di affidamento per esigenze di cura psicologica e terapie per contrastare la dipendenza alla cocaina. Dopo un'altra udienza, dunque, il Tribunale deciderà sull'istanza difensiva.

Il caso

Per ora, dunque, Genovese resta detenuto a Bollate sulla base dell'ordine di esecuzione pena di febbraio del pm Adriana Blasco dell'Ufficio esecuzioni. Due giorni fa si era tenuta, davanti ai giudici della Sorveglianza (presidente Cossia, relatore Luerti e due esperti), l'udienza per discutere l'istanza. Da quanto si è saputo, la pena residua, tolto il cosiddetto pre-sofferto, che Genovese deve ancora scontare è inferiore ai 4 anni e avrebbe già scontato, in sostanza, anche la parte di pena che copre le imputazioni di violenza sessuale, reato ostativo alla misura alternativa al carcere. L'affidamento terapeutico, poi, si può richiedere quando la pena residua non supera i 6 anni. Tutte condizioni che hanno portato la Procura generale (sostituto pg Giuseppe De Benedetto) a dare parere favorevole alla richiesta della difesa.

La Sorveglianza, tuttavia, ha ritenuto necessario acquisire altre informazioni per poter decidere sul via libera all'affidamento per l'ex fondatore di start up digitali, che tra l'altro mesi fa, mentre era ai domiciliari in una clinica, si è sposato con una donna che conosceva da anni. Genovese, assistito dagli avvocati Salvatore Scuto e Antonella Calcaterra, era stato a San Vittore dal novembre 2020, quando era stato arrestato, fino a fine luglio 2021, quando era passato ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi. Era tornato in carcere per l'esecuzione della pena definitiva, che gli era stata ridotta perché aveva rinunciato a presentare appello. Rischia il processo pure per un secondo filone di indagini nel quale è accusato di altre due violenze con lo stesso schema, di intralcio alla giustizia e di detenzione di materiale pedopornografico. Su questa tranche di indagini si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.