Alessandro Paronitti, 37 anni, morto per colpa di un phon lasciato sul divano: la scoperta della fidanzata

Tragedia questa mattina a Curtarolo (Padova), in via Monte Cengio 26, dove si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione ed è morto un uomo. Il proprietario, il 37enne Alessandro Paronitti, elitrasportato in ospedale a Padova, in grave pericolo vita è poi deceduto. La causa - secondo le prime informazioni - sarebbe di un phon lasciato acceso sul divano dal 37enne. A trovare la vittima esanime in casa è stata la fidanzata.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati