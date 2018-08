CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Agosto 2018, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Asl Napoli uno, all'Università Federico II, dal Comune di Giugliano al Conservatorio napoletano di San Pietro a Majella, dall'Autorità portuale napoletana alla Regione. Dalla Campania, l'Autorità anticorruzione ha ricevuto tanto da fare, molta materia su cui interloquire, suggerire, intervenire. Secondo l'ultima relazione, presentata in Parlamento dal presidente Raffaele Cantone, la Campania è terza, subito dopo Lazio e Sicilia, per segnalazioni. Viene prima della Lombardia e della Puglia.Materie diverse su tutta la pubblica amministrazione che hanno impegnato l'Anac dalla riforma di quattro anni fa. Tra pareri, delibere, verifiche e procedimenti sono almeno 150 gli atti che riguardano la Campania. Ma l'Anticorruzione è diventata un rifugio e un alibi per gli amministratori pubblici. Un ombrello preventivo per evitare problemi giudiziari. Le richieste di intervento dell'Anac sono aumentate e così il presidente Cantone l'anno scorso ha dovuto precisare nel dettaglio le materie e i compiti del suo ufficio.«L'Autorità svolge attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e di vigilanza sull'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici» ha scritto Cantone nel suo comunicato. Aggiungendo poi che i suoi uffici sono competenti anche a «gestire le segnalazioni dei dipendenti pubblici su illeciti commessi all'interno del proprio ente, i cosiddetti whistleblower». Di queste segnalazioni ne sono arrivate all'Anac 893 lo scorso anno, con l'apertura di 364 fascicoli. Numeri in crescita, se si pensa che queste segnalazioni erano appena 16 nel 2014 con soli 3 fascicoli aperti.