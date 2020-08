Arriva a Perugia un volo da Malta, scattano le nuove norme anti-Covid

PERUGIA - È atteso per venerdì alle 16.20 l'arrivo all'aeroporto di Perugia del primo volo Ryanair da Malta dopo le nuove norme contro la diffusione del coronavirus. I passeggeri dovranno quindi avvertire l'Usl di competenza e mettersi in isolamento volontario in attesa del tampone. Così lo scalo umbro ha recepito le nuove misure emanate dal governo. «I viaggiatori - spiega il responsabile della comunicazione del San Francesco - prima di imbarcarsi sul volo dovranno chiamare il numero verde 800636363 messo a disposizione dall'Azienda sanitaria competente e comunicare il proprio rientro dopo il soggiorno sull'isola. Una volta giunti a Perugia dovranno isolarsi e attendere il tampone che accerti lo stato di salute». Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA