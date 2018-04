La Polizia ferroviaria di Ancona ha denunciato un 52enne di Salerno per atti osceni in luogo pubblico in particolare commessi dieci giorni fa davanti a una 26enne su un treno in partenza da Ancona e diretto a Rimini. L'uomo, conosciuto dalle forze dell'ordine per fatti analoghi, è stato identificato dalle telecamere della stazione di Senigallia e poi riconosciuto in foto dalla giovane costretta ad assistere alle sue performance 'a luci rosse'. Il 52enne si era seduto nel compartimento attiguo a quello dov'era la ragazza, che poi ha sporto denuncia, in una vettura di prima classe scarsamente affollata. Poi aveva iniziato a toccarsi le parti intime, pur coperte da un borsello, e ad ansimare. La ragazza era corsa ad avvertire il controllore ma l'uomo intanto era sceso alla stazione di Senigallia.

Martedì 24 Aprile 2018, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 20:19

