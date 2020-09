Roma, bagno in mutande nella fontana di piazza Navona: multa da 600 euro per due ventenni

Un tuffo nella fontana del Moro di piazza Navona è costato caro a due ventenni, un romano e un torinese. I due hanno pensato bene di stemperare la calura di fine estate facendo il bagno in mutande nella storica fontana in pieno centro di Roma. Nel frattempo un loro amico li riprendeva con il cellulare.

I due ventenni sono stati sorpresi dai carabinieri di Roma Centro, che li hanno invitati a uscire. I due sono stati sanzionati per 600 euro in tutto mentre l'amico che li stava riprendendo con il cellulare è stato identificato. La fontana non è stata danneggiata.



Ultimo aggiornamento: 14:29

