Bambina morta in auto a Roma, il padre: «Ero convinto di averla lasciata all'asilo, non so cosa sia accaduto». Domani l'incarico per l'autopsia

«Non so cosa sia accaduto, ero convinto di avere lasciato mia figlia all'asilo». È quanto avrebbe affermato il padre della piccola di 14 mesi trovata ieri priva di vita all'interno dello sua auto a Roma, nel quartiere Cecchignola, nel corso dell'interrogatorio svolto davanti agli inquirenti. L'uomo, 45 anni carabiniere, è indagato per abbandono di minori.

Cosa è successo

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 7 giugno.

Il papà della bambina, appuntato scelto dei carabinieri, come ogni mattina ha messo in macchina sua figlia di undici mesi per portarla all'asilo e recarsi al lavoro. Ma all'asilo ieri la bambina non ci è mai arrivata. Ha fermato la macchina nel parcheggio in via dei Fucilieri ed è andato al lavoro, convinto di averla lasciata alle maestre. La bambina com'è emerso dai primi accertamenti sarebbe rimasta circa sette ore chiusa in macchina. Ad ucciderla sarebbero stato il caldo.

L'allarme della mamma



Ad accorgersi della bambina in auto è stata sua mamma che ha visto la piccola seduta sul seggiolino della macchina e ha iniziato a urlare. Rotto il vetro e soccorsa da un militare, per la piccola non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, nonostante i soccorsi tempestivi giunti sul posto, tra 118 e vigili del fuoco. Ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

Le indagini

È previsto per domani il conferimento dell'incarico, da parte della Procura, per effettuare l'autopsia sulla bambina. L'auto è ancora sotto sequestro: gli inquirenti dovranno completare una serie di accertamenti sul mezzo al fine di chiarire con esattezza quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo.