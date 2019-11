Roma, incendiato nella notte il Baraka Bistrot: è il quarto locale a fuoco a Centocelle

Un altro locale incendiato a Roma, a Centocelle, a pochi giorni dal rogo che ha colpito la libreria antifascista "La Pecora Elettrica". Ad andare a fuoco Il Baraka Bistrot di via dei Ciclaminmi. Dai primi accertamenti l'atto potrebbe essere doloso: la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile. Sul posto polizia e carabinieri. Con questo sono quattro i locali andati a fuoco nel quartiere di Centocelle in pochi mesi.

Lo stabile è stato evacuato ma non è stato riscontrato alcun danno strutturale all'edificio.

Pecora Elettrica, strappato lo striscione della manifestazione “Combatti la paura!"

Il Baraka Bistrot ha pubblicato le foto dell'incendio alle 4.19 di notte sul suo profilo Facebook. L'ultimo post pubblicato riguardava proprio la solidarietà «agli amici compagni della Pecora Elettrica».

I RESIDENTI Tante le attestazioni di solidareità. Il Baraka Bistrot aveva riaperto da poco, dopo la pausa estiva e si era rinnovato. «È agghiacciante. I fatti parlano da soli». A dirlo alcuni abitanti del quartiere Centocelle. «È un attacco a tutti - aggiunge un cittadino - all'intero quartiere. Non a un singolo locale. Come cittadini stiamo pensando a nuove iniziative dopo la 'passeggiata di autodifesà organizzata nei giorni scorsi dopo il rogo alla libreria antifascista 'Pecora elettricà.

Un tempo quartiere della resistenza, ora è un nuovo avamposto della movida capitolina. A Centocelle con la metro sono arrivati giovani e locali, tanti locali. «Ma anche lo spaccio e il racket», dicono i cittadini più anziani. Gli incendi degli ultimi giorni sembrano dargli ragione. I locali a Centocelle sono moltissimi, bar, enoteche, bistrot. Modaioli e pienissimi. Chi frequenta la movida alternativa a Roma sud ormai al Pigneto preferisce Centocelle dove un tempo al massimo c'erano osterie e trattorie. «Il sabato qui si riempie, pieno di giovani, i locali fanno affari. Forse anche la malavita vuole farli», dicono due signori che si definiscono «vecchi abitanti di Centocelle».





Ultimo aggiornamento: 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA