Palloncini, supereroi e rose bianche in chiesa per l'addio alla piccola Bea

a Torino e in tutto il mondo, solidarietà e attenzione, hanno provocato tanta gente a pregare, e a compiere gesti concreti di carità. Questi sono segni di quella 'tenerezza di Diò che ci accompagna sempre, nella sofferenza come nella gioia e nel ritrovarci fratelli». Lo scrive l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia nella lettera indirizzata al parroco del Santo Volto, don Mauro Giorda che ha celebrato le esequie della piccola Bea, la bimba colpita da una malattia rara che aveva calcificato il suo corpicino. «La scomparsa di questa bambina, la sua malattia rara - aggiunge Nosiglia - ricordano a tutti noi che la vita è un mistero profondo e che di fronte alla sofferenza e alla morte di persone innocenti non abbiamo risposte umane credibili, ma ci può sorreggere solo la fede nel Signore».