Due ragazzi morti nell'incidente a Milano, uno era napoletano: sui social l'ultima foto alla festa di Halloween

Sui social l'ultima foto alla festa di Halloween, nella discoteca "The Beach" di via Corelli. Poi Bennardo Pagano, 24 anni compiuti il 24 gennaio, originario di Napoli, e l'amico Luigi Giallonardi, due anni più grande, hanno perso la vita nell'incidente a Milano su viale Forlanini. Al volante c'era il secondo, originario di Giulianova in provincia di Teramo. Avevano passato la serata alla festa per il 31 ottobre e per questo motivo erano travestiti quando sono stati ritrovati tra le auto distrutti. Con loro c'erano altre quattro persone.

Chi era Bennardo Pagano

Pagano lavorava come consulente assicurativo nella filiale Generali di viale Famagosta. È morto al San Raffaele dopo il trasporto in pronto soccorso: i traumi dell'impatto erano troppo gravi.

Lì è stato raggiunto dai genitori, che sono partiti immediatamente dalla Campania per raggiungere Milano.

La festa di Halloween

Erano amici e insieme avevano festeggiato la notte di Halloween in una discoteca dalla quale stavano tornando all'alba. Il 26enne che era alla guida della Peugeot sopraggiunta ad alta velocità dopo il primo tamponamento è morto sul colpo, mentre il 24enne è deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano dopo un'ora dal ricovero in gravi condizioni. I due amici, che viaggiavano con altre 4 persone, avevano passato la serata in discoteca per festeggiare la notte di Halloween. E le ultime immagini postate da uno di loro, Benny, sui social sono proprio di spensieratezza e divertimento e lo ritraggono insieme ad una ragazza in discoteca che balla vestito da Halloween con un completo bianco e rosso.

La dinamica

In base alle prime informazioni, pare che l’incidente sia avvenuto in due tempi: prima due auto, una Golf e una Opel (su cui viaggiava una bambina con i genitori), si sarebbero tamponate, quindi una terza che sopraggiungeva, una Peugeot con 6 giovani a bordo, si sarebbe schiantata contro le altre i cui occupanti nel frattempo erano scesi.

Autista positivo ad alcol test e senza patente

Oltre ad essere positivo all'alcoltest è anche privo della patente di guida l'uomo di circa 30 anni che ha scatenato il primo dei due tamponamenti avvenuti in viale Forlanini a Milano all'alba, a seguito dei quali hanno perso la vita i due giovani. Lo ha stabilito la Polizia locale di Milano che sta conducendo le indagini sullo schianto in cui sono state coinvolte tre auto. L'uomo che guidava senza patente viaggiava sulla Golf che ha tamponato a grande velocità la Opel sulla quale viaggiava la famiglia. L'auto con a bordo i sei giovani è arrivata subito dopo sempre a grande velocità.