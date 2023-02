Il benzinaio più caro d'Italia: «Neanche io mi rifornisco da me». Ecco chi è e dove si trova

È stato ribattezzato il «benzinaio più caro d'Italia» e, per sua stessa ammissione, neanche lui si rifornisce più presso la sua pompa. Il suo nome è Alfonso Centrone e la sua famiglia gestisce da oltre 30 anni un distributore di benzina in centro a Trani, in Puglia. I prezzi praticati? Attualmente 2,34 euro al litro la benzina e 2,44 euro il diesel. La storia di Centrone è diventata virale grazie a un servizio di Telenorba condiviso su TikTok da un utente.

Il benzinaio più caro d'Italia: chi è e dove si trova

«Personalmente mi spiace - ha dichiarato il benzinaio - io stesso non faccio benzina qui. Il prezzo viene stabilito dalla compagnia, il mio guadagno è sempre di 3 centesimi: può anche aumentare a 50 euro euro il litro, il mio guadagno è sempre quello». Il distributore si trova in pieno centro a Trani, ma ormai da lui si riforniscono solo le auto dell'acquedotto e quelle forze dell'ordine, in virtù di una convenzione in vigore con l'amministrazione.

«Non ho la più pallida idea di come risolvere la situazione - ha detto -. Il costo lo abbiamo abbassato quando hanno tolto le accise ma sappiate che noi benzinai ci abbiamo rimesso soldi, le abbiamo anticipate noi e sono convinto di aver perso quei soldi». Centrone ha spiegato di aver provato in ogni modo ad abbassare il prezzo del carburante, ma non è mai riuscito a mettersi in contatto con la compagnia. Oggi si ritrova a festire un distributore di benzina "fantasma", con la consapevolezza di averci anche perso dei soldi e, paradossalmente, costretto a fare benzina per la sua auto dalla concorrenza.