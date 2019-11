Ragazzo suicida, nel video le parole della canzone di Vasco Rossi prima di buttarsi dal ponte

«Mi piacerebbe vedere cosa c’è nell’aldilà. Spero che la morte abbia più senso della vita». Sono alcune delle parole pronunciate nel video di saluto da Berardino Rampa, 19 anni di Roseto, prima di buttarsi dal ponte Salinello. E ora si scopre che quelle parole sono state estrapolate dalla canzone “C'è chi dice no”, di Vasco Rossi.

Suicidio annunciato in un video, Berardino: «Voglio vedere cosa c'è nell'aldilà»

Gli amici sono ancora sotto choc per la tragedia di lunedì. «Domenica sera ci ha salutato dicendo che all’indomani si sarebbe suicidato. Ma non ci abbiamo creduto. Anche quando ha pubblicato quel video ho pensato che ci stesse “trollando”, (prendendo in giro)». Afferma un’amica di Berardino che si è lanciato nel vuoto dal cavalcavia, facendo un volo di 130 metri. Il tutto, dopo aver postato sul suo profilo Facebook un video di 26 minuti in cui annunciava il suo suicidio. Sull’accaduto, la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Ragazzo 19enne muore lanciandosi dal viadotto dell'A14 in Abruzzo. Su fb il video choc: «Non voglio vivere più»

«Appena l’ha postato mi è arrivato l’avviso di notifica e me lo sono guardato tutto. – Continua la sua amica - Il tutto a cuor leggero. Ho pensato tra me e me: Berardo può fare l’attore, è bravissimo a recitare. Soprattutto nella scena quando si accende la sigaretta, con tutta quella no chalance. Nulla al mondo mi aveva fatto presagire che non si trattava di uno scherzo. Dopo un paio d’ore mi ha telefonato un amico che abbiamo in comune e mi ha detto con la voce tremula che l’aveva fatto veramente. Allora sono scoppiata a piangere. Noi della comitiva siamo distrutti».

