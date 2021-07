Bimbo di due anni rischia di annegare in piscina: rianimato da un'infermiera

Tragedia sfiorata nel palermitano. Un bimbo di due anni e mezzo ha rischiato di annegare ieri nella piscina di una casa privata nella contrada Vicinale Renda, a Monreale.

Stava giocando quando, per cause in corso di accertamento, è stato trovato riverso nell'acqua. Il piccolo non respirava più. Mentre i familiari chiamavano i soccorsi al 118, un'infermiera che era in casa gli ha praticato il massaggio cardiaco ed è riuscita a rianimarlo. Il...

