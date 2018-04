Presunti abusi su attrici ai provini: Brizzi indagato da Procura Roma

Mercoledì 18 Aprile 2018, 09:28

È stato iscritto sul registro degli indagati della procura di Roma per violenza sessuale il nome di Fausto Brizzi, il regista di «Notte prima degli esami», accusato da alcune aspiranti attrici di abusi durante i provini. I pm hanno interrogato le ragazze che, a volto coperto, avevano raccontato la propria esperienza a «le Iene» e le circostanze degli abusi sono state confermate. Ma il «Metoo» in casa nostra non decolla, incontra il limite del codice penale: sei mesi di tempo per presentare le denunce, nulla a che vedere con il caso Harvey Weinstein, il produttore, travolto dallo scandalo sessuale negli Usa e cacciato dalla compagnia che porta il suo nome, dopo le accuse, arrivate anche a distanza di anni da parte di alcune attrici. Il fascicolo a carico del regista napoletano quarantanovenne è destinato all’archivio. Adesso è possibile che alcune delle presunte vittime decidano di avviare un’azione civile per chiedere un risarcimento, ma senza il riconoscimento dei fatti sul piano penale e testimoni è molto difficile che le cause vadano in porto.