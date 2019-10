CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 12 Ottobre 2019, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 08:20

Inviate a Gallinaro«Ora et labora». Ma solo nella chiesa della Nuova Gerusalemme. Spogliati dei tuoi averi, donali a Dio. Ma attraverso il «pontefice», autoproclamatosi a Cercola, della chiesa della Nuova Gerusalemme. Ripudia i tuoi cari che non aderiscono al culto, potrebbero «contaminarti», dice il guru. Rischiano di farti aprire gli occhi, secondo la Procura di Cassino. Sei malato? La preghiera basterà a curarti. Almeno due le donne che, dopo la diagnosi di cancro, si sarebbero sentite dire, a Gallinaro, che la fede, da sola, le avrebbe curate. L'Arca della Valle di Comino punta la prua verso l'abbazia di Montecassino. E non è un caso. Sfida fisicamente la Sacra romana chiesa, con la punta verde e imponente che domina le montagne e sembra un indice che ammonisce. «Il Papa è emissario dell'anticristo», sostiene il santone indagato da due giorni con altre 14 persone per reati, contestati a vario titolo, di truffa, riciclaggio e circonvenzione di incapace. Dietro il quadro tratteggiato dalla Procura di Cassino ci sono decine di storie, altre sono tra i denti di chi della «setta» si è liberato, ma ha paura di denunciare. A Gallinaro, borgo incantato del Frusinate, il tempo lo scandisce l'Arca della Nuova Gerusalemme. I bar, i negozietti, il ristorantino del centro, la gelateria, gli stand, il negozio di articoli sacri, tutti lungo la strada che scende fino alla valle della «nuova terra promessa», aprono in funzione delle celebrazioni. È mattina e l'unico segno di vita sono le voci delle bambine in grembiulino rosa dell'istituto comprensivo. Per il resto, serrande abbassate, silenzio, poca voglia di parlare. Tutto in attesa delle 15: l'ora della messa. La Nuova Gerusalemme la fondano dopo che il Vaticano ha accusato di scisma Samuele Morcia, genero della defunta Giuseppina Norcia, la donna che negli anni 70 sostenne di aver visto il Bambino Gesù.