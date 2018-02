Chioggia, bus con 50 passeggeri a fuoco in centro: l'autista evita una tragedia

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 16:49

CHIOGGIA - Paura per un furioso incendio su un autous di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in vialeIl bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto acon 50 persone a bordo, per lo più: non c'è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del mezzo ha fatto scendere i passeggeri, mentre le fiamme divampate dal vano motore si sono estese a tutto il mezzo.Le squadre dei pompieri intervenute dal locale distaccamento con due automezzi hanno spento l’incendio, estesosi a tutto il pullman. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.