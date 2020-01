Cadavere scoperto in un canale nel Bergamasco

Il cadavere di un uomo è stato trovato stamane nelle acque di un naviglio sotto il ponte che attraversa il centro abitato di Calcio, in provincia di Bergamo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti né si conosce al momento l'identità dell'uomo. Il recupero del cadavere è tuttora in corso. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.



L'uomo sarebbe stato aggredito nella notte durante una lite, colpito in diversi punti del corpo forse con un punteruolo e quindi buttato nel naviglio di Calcio (Bergamo), l'uomo che stamani è stato trovato cadavere nelle acque del canale da un passante che ha allertato i soccorsi. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima è un kosovaro di 20 anni. Ultimo aggiornamento: 11:09