Firenze, trovati tre cadaveri in una casa: madre morta di tumore, i figli si uccidono

Tragico scenario dietro il ritrovamento dei tre cadaveri in provincia di Firenze. La madre morta per una malattia oncologica, i figli suicidi dopo aver ingerito una eccessiva quantità di medicinali ed essersi colpiti con coltellate. Questa una ricostruzione dei carabinieri sul caso dei tre cadaveri - la madre e i due figli adulti - trovati in una casa di Figline Valdarno (Firenze). I decessi risalgono a circa un mese e mezzo fa. In accertamento se il figlio abbia ucciso la sorella e poi si sia suicidato, o si siano suicidati entrambi.

Le vittime sono Luigia Teresa Etteri, 77 anni, e i figli Massimo Giovannella Del Bianco, 51 anni, e Francesca Giovannella Del Bianco, 46 anni. I carabinieri escludono l'intervento di altre persone nella casa di Figline dove la madre e i due figli stamani sono stati trovati morti dopo settimane dal loro decesso. La porta era stata chiusa dall'interno con doppia mandata. Secondo altri accertamenti dei carabinieri, l'anziana donna era rientrata dal Venezuela nel 2018 mentre il figlio era rientrato dal Venezuela nel 2008. Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno Gianni Tei che ha disposto l'autopsia e il sequestro dell'appartamento per eventuali altri accertamenti. Sequestrato il coltello che potrebbe essere stato utilizzato dai figli.

Ultimo aggiornamento: 18:24

