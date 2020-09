Cade in un dirupo e fa un volo di 7 metri, gravissima 69enne

Cade in un dirupo, gravissima 69enne.

Nel tardo pomeriggio di oggi una donna, per causa in via di accertamento, è finita in un dirupo facendo un volo di oltre 7 metri.

Sul posto, allertata dal 118, la squadra dei vigili del fuoco di Civita Castellana.

I pompieri dopo aver raggiunto la donna l’hanno immobilizzata e affidata alle cure dei sanitari.

La 69enne sarà trasportata in eliambulanza al pronto soccorso.