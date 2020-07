«Aggredita dal calciatore Diakhate in un locale: mi hanno lasciato in una pozza di sangue»: 20enne denuncia su Fb

in un locale sono stata aggredita da un ex calciatore della primavera della Fiorentina, attuale giocatore del Parma . Ero andata lì per parlare, lui mi ha colpita con un cazzotto rompendomi la mandibola. Sono costretta a operarmi, a mangiare pappine, a fare riabilitazione per mesi

. Samantha, 20 anni, parla con fatica, ha lacrime agli occhi. Ha deciso di rendere pubblica la sua storia perchè vuole «giustizia». Come riferisce il legale della giovane, l'avvocato Francesco Di Luciano, è stata presentata una denuncia in procura e accertamenti sono in corso da parte della squadra mobile fiorentina per ricostruire l'episodio, accaduto nella notte tra il il 23 e il 24 luglio scorsi. Per la frattura della mandibola la giovane è stata operata e dovrà sottoporsi a un secondo intervento: la prognosi è di 30 giorni.Nel video la giovane spiega che il calciatore - con cui si conosce da anni, come spiega il suo avvocato - l'ha «chiamata per parlare, sono andata lì per parlare e lui mi ha tirato un cazzotto».