Cambio ora, torna l'ora legale. Ecco quando le lancette andranno spostate in avanti

L'ora legale sta per tornare. Mancano poco meno di due settimane al momento in cui le lancette verranno spostate un'ora avanti, facendo sembrare più lunghe le giornate. Il cambio dell'ora avverrà in un giorno speciale e in particolare nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31, il giorno di Pasqua. Alle 2 di notte le lancette andranno spostate di un'ora in avanti e si passerà direttamente alle 3. Perderemo così un'ora di sonno ma la luce durerà più a lungo, anche la sera.

Il cambio dell'ora

L’alba e il tramonto avverranno un’ora più tardi, trasformando così i pomeriggi di sole e rendendoli più lunghi. Secondo i dati, con il ritorno dell'ora legale, nei prossimi 7 mesi in Italia avremo impatti positivi per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico. Dal 2004 al 2023, secondo l'analisi di Terna, il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 11,3 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,1 miliardi di euro. I benefici dell'ora legale riguardano anche l'ambiente: il minor consumo elettrico ha infatti consentito di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 180 mila tonnellate.

Perché si cambia l'ora

L'idea del cambio d'ora è spostare le ore di luce "in avanti" di un'ora, risparmiando in questo modo energia. Un tempo l'illuminazione elettrica consumava molta più energia di oggi, ed il beneficio era maggiore, ma ancora oggi diversi studi indicano che i benefici in termini di risparmio energetico sono reali.