Malore improvviso, albergatore muore in spiaggia a Caorle

Ultimo aggiornamento: 22:05

Tragedia in vacanza: all'improvviso è stato colto da malore mentre si trovava in spiaggia a Caorle (Venezia),. La tragedia si è consumata poco dopo le 13 sul litorale della località marinara veneziana.Il vacanziero,, albergatore di Lazise,è stato colto da malore. Subito il personale delsi è mobilitato, attivando la procedura di emergenza.Sul posto, sulla spiaggia di Ponente all'altezza dell', oltre al personale di spiaggia addetto al soccorso anche i sanitari del 118.«Si presume che sia stato colto da un arresto cardiocircolatorio - spiega Flavio Ineschi di Caorle spiaggia - È stata informata l'autorità giudiziaria che farà piena chiarezza sul decesso». La salma è stata quindi trasferita in cimitero a Caorle.La vittima, conosciutissimo nella zona del Garda, avrebbe compiuto 88 anni domenica prossima.