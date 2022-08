Carceri, escalation suicidi: il 2022 supera già il 2021

Sarà un'altra conseguenza indiretta dello scioglimento anticipato del Parlamento. La più tormentata consiliatura del Csm, investita dal ciclone Palamara con il suo strascico di dimissioni dei consiglieri togati coinvolti, sembrava doversi interrompere in anticipo e invece sarà ricordata come la più lunga della storia. Il motivo è presto detto: oltre ai 16 consiglieri togati che saranno eletti dai magistrati il 18 e 19 settembre, il prossimo Csm dovrà essere completato da 8 consiglieri laici di nomina politica che compete al Parlamento in seduta comune. Le elezioni politiche si terranno il 25 settembre ed è difficile che, tra convalida degli eletti e formazione del nuovo governo, il Parlamento trovi subito il tempo per eleggere i laici per il Csm. Un'incombenza che di solito è sempre motivo di divisione politica sui nomi. Mancando un pezzo per completare il nuovo Csm, in attesa non resterà che prorogare quello uscente.



Il 28 luglio, c'è stata l'ultima riunione del plenum prima della pausa estiva. Ma luglio è stato un mese ricco di decisioni delle commissioni, compresa la quinta che propone al plenum i nomi per incarichi direttivi e semi direttivi. La crisi politica e lo scioglimento delle Camere lascia nel limbo il Csm uscente, che mantiene pieni poteri. E ci vorrà tutta l'autorevolezza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, presidente di diritto del Csm, per dare fretta al nuovo Parlamento anche sulle indispensabili nomine degli otto laici del Csm. Ma le priorità del Parlamento eletto tra 46 giorni saranno altre. E i nuovi consiglieri laici del Csm dovranno aspettare almeno un paio di mesi. Si va, quindi, verso la proroga dell'attuale Consiglio almeno fino a tutto novembre.



Con pieni poteri, l'attuale Csm uscente non potrà non esaminare le pratiche in sospeso. Dovrà ad esempio avviare in commissione la discussione sul vertice della Procura di Napoli. I termini per presentare le candidature sono stati prorogati per effetto della recente legge di riforma dell'ordinamento giudiziario: la scadenza era fissata per venerdì scorso, ma è stata prorogata al nove settembre prossimo. Poi, inizierà l'esame delle candidature alla quinta commissione. Rispetto ai nomi circolati finora, sembra ci siano altri interessati a candidarsi per il vertice dell'ufficio requirente napoletano: l'attuale facente funzioni Rosa Volpe, ma soprattutto l'attuale procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, 60 anni figlio di Nicolò noto magistrato che fu titolare in passato di inchieste romane sul terrorismo. Prima alla Dda di Roma, poi procuratore capo a Trento, e a Bologna, Giuseppe Amato diventerebbe candidato assai competitivo nella corsa alla Procura di Napoli. Ma circolano in questi giorni anche altri nomi di possibili candidature a quest'ufficio: Aldo Policastro, attuale procuratore capo a Benevento, Francesco Menditto, procuratore capo a Tivoli. In questo momento, non sembra convinto a candidarsi Nicola Gratteri, procuratore capo a Catanzaro, che era dato come possibile interessato a trasferirsi a Napoli.

Ma sono per ora rumors, che attendono conferme possibili solo alla scadenza dei termini per le candidature il 9 settembre. A fine luglio, invece, sempre la quinta commissione ha proposto alcuni nomi su altri incarichi di rilievo. Come quello del procuratore capo di Palermo, su cui all'unanimità è stato indicato Maurizio De Lucia, attuale procuratore capo di Messina. Napoletano, già alla Dda di Palermo e poi alla Procura nazionale antimafia, De Lucia è magistrato di esperienza e di profonda conoscenza della realtà mafiosa siciliana. Sul suo nome dovrà esprimersi il plenum. Come dovrà decidere il plenum, nell'attuale composizione, anche su due nomine semi direttive che interessano la Campania.



Si tratta del procuratore aggiunto che prenderà il posto di Luigi Frunzio, magistrato scomparso per il Covid il 25 marzo scorso. Per questo incarico, due i nomi proposti dalla commissione: Alessandro Milita, procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere e già pm alla Dda di Napoli, che ha ottenuto tre voti; Giuseppe Narducci, attualmente presidente di sezione al tribunale di Perugia dopo una lunga carriera alla Procura di Napoli dove è stato per anni alla Dda, su cui si sono riversati due voti. Per Narducci sarebbe un eventuale rientro, dopo «l'esilio» legato al rientro in magistratura in seguito alla breve esperienza da assessore nella prima giunta comunale De Magistris a Napoli. Per legge, non poteva rientrare in distretti giudiziari vicini a quello dove è stato assessore. E scelse Perugia. Ora potrebbe tornare a lavorare a Napoli, ma la decisione spetta al Csm e la concorrente candidatura di Alessandro Milita è molto competitiva. Il plenum attuale dovrà decidere anche per un posto di procuratore aggiunto a Salerno. Qui i nomi proposti dalla commissione il 26 luglio sorso sono ben tre: Paolo Itri, sostituto procuratore a Napoli, che ha ottenuto un voto; Gianfederico Dito, sostituto procuratore a Roma, sempre con un voto; Rocco Alfano, sostituto procuratore a Salerno, che ha invece ottenuto due voti. Prima della pausa, il Csm ha liquidato con rapidità la pratica sul vertice della Procura di Reggio Calabria. È stato confermato all'unanimità in 7 giorni, prima in commissione e poi al plenum, Giovanni Bombardieri. Già nominato nel 2018, si era visto revocare l'incarico dal Consiglio di Stato. Il Csm a più lunga durata della storia lo ha confermato.