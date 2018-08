Preoccupata per le «scappatelle» del marito fa scoprire casa di appuntamenti

Venerdì 3 Agosto 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 14:53

A termine di un’attività info-investigativa, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur hanno arrestato una donna, 55enne di nazionalità cinese, che gestiva una casa di appuntamenti in uno stabile di viale Giotto.E’ stata una donna, preoccupata per le “scappatelle” del marito a segnalare il luogo. Individuata la casa a “luci rosse”, i carabinieri sono entrati con uno stratagemma, sorprendendo la maitresse, mentre incassava i profitti ottenuti dalle prestazioni sessuali offerte da alcune connazionali trentenni.La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e al sequestro di appunti contabili, un computer portatile che utilizzavano per mettere annunci su siti di incontri on line. L’arrestata è stata accompagnata presso il carcere di Rebibbia. Dovrà difendersi dall’accusa di esercizio e gestione di una casa di prostituzione.