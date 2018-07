Chiara, morta a 24 anni al ristorante per una reazione allergica: ecco cosa aveva mangiato

Martedì 17 Luglio 2018, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 14:29

Il dramma di Chiara. Non era la prima volta che cenava in quel. Ma nessuno poteva immaginare che una serata con gli amici potesse trasformarsi in tragedia. Invece sarebbe morta a causa di uno, la 24enne di Navacchio (Pisa)due giorni fa a seguito di unaa dopo aver cenato in un locale.Chiara, assieme al fidanzato e a due amici, era andata a cena in un locale di Palaia (Pisa) e secondo quanto riferisce Il Tirreno, era allergica a latte e uova. Ecco perché a tavola. Tutti alimenti che non avrebbero potuto mettere a rischio la sua vita.Mentre tornava a casa, però, Chiara ha avuto una grave crisi respiratoria. Quando è stata colta dal malore, la 24enne ha immediatamente utilizzato i medicinali che portava sempre con sé per le emergenze. Gli amici che erano con lei hanno chiamato il 118 ma i soccorsi sono stati inutili. Chiara è morta poco dopo.Sulla tragedia il pm di turno della Procura di Pisa ha aperto un'inchiesta. La cucina del ristorante è stata sequestrata dai carabinieri di Pontedera e la salma trasportata presso l'istituto di medicina di Pisa, dove verrà effettuata l'autopsia.In queste ore, riporta ancora 'Il Tirreno', gli accertamenti scientifici si starebbero concentrando sul contenuto della bruschetta, per capire se fossero presenti tracce di latte o uova. Il resto del menù, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato preparato con materie prime che la ragazza aveva già mangiato altre volte.